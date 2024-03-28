دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2024.. "اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني"

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان، من الأدعية المهمة باختلاف صيغاتها، لأن الدعاء هو مخ العبادة، ووسيلة المسلم لتحقيق أمنياته وكل ما يرجوه الشخص، خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان والذي من المرجح أن تكون ليلة القدر إحدى لياليه، فيدعو المسلم بأن يبلغه الله تلك الليلة للعتق من النيران والفوز بالجنان.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2024

وحول دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان، فقال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف في حديثه لـ«الوطن»، إن الدعاء مستحب في رمضان بشكل عام وفي العشر الأواخر بشكل خاص، لما لتلك الأيام من قدسية خاصة في استجابة الدعاء وغفران الذنوب، ومن تلك الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

أدعية مستحبة في اليوم الثامن عشر من رمضان 2024

ومنها: يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني.

أعمال مستحبة في اليوم الثامن عشر من رمضان 2024

- الإكثار من صلاة النوافل.

- ذكر الله.

- قيام الليل.

- إخراج الصدقة.

- قراءة القرآن الكريم.