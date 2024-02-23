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عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
05:36 م | الجمعة 23 فبراير 2024
مدفع رمضان

مدفع رمضان

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عن عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان الكريم بمحافظة المنوفية، حيث تفصلنا أيام قليلة على بداية الشهر المبارك 11 مارس المقبل.

عدد ساعات الصيام 

وأضافت هيئة المساحة، أن عدد ساعات صيام أولى أيام شهر رمضان ستكون لمدة 13 ساعة 38 دقيقة، وسيزيد بمعدل دقيقة إلى 3 دقائق طوال الشهر الكريم، ليصل عدد ساعات الصوم في نهاية الشهر إلى 14 ساعة و35 دقيقة، أي يزيد الصيام بمعدل ساعة تقريبا على مدار الشهر.

موعد الصوم والإفطار 

أوضحت الهيئة أن موعد أذان المغرب الساعة 6:4 مساء، وسيتأخر موعد الإفطار خلال آخر الشهر ليكون 6:21 مساء، بينما موعد بداية الصوم وأذان صلاة الفجر في الساعة 4:46 صباحا ويقل في نهاية الشهر إلى الساعة 4:7 صباحا.

مواعيد الصلاة في شهر رمضان

الفجر.. 4:46 صباحا 

الظهر.. 12:8 مساء

العصر.. 2:31 مساء

المغرب.. 6:4 مساء

العشاء.. 7:21 مساء 

 

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