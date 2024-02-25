غزو من نوع خاص يجتاح الأرجنتين.. «الزاعجة البيضاء» تسيطر على بوينس آيرس

غزو من نوع خاص تشهده مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين، ليس عسكريًا أو من كائنات فضائية، بل هو اجتياح من جانب حشرة «الزاعجة البيضاء»، التي تعرض بالباعوضة التي إذا تعرض شخص ما للدغة منها يصاب بـ«التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الغربي»، الذي يمكن أن يؤدي إلى أشكال حادة من التهاب السحايا، والتهاب.

وتحدث هذه الظاهرة عادة كل 2 أو 3 سنوات بحسب الظروف المناخية والبيئية، وهي عبارة عن أسراب من البعوض اجتاحت العاصمة الأرجنتينية، وغطت كل ما يمر في طريقها، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

استراتيجية «الزاعجة البيضاء» في التكاثر

«الزاعجة البيضاء»، لديها استراتيجية، في التكاثر، وتقوم بوضع يرقاتهم في البرك أو المسطحات المائية المؤقتة المغمورة بالمياه، وفق ماريا فيكتوريا ميشيلي، أستاذ العلوم الطبيعية، ومديرة مركز دراسات الطفيليات، في كونيسيت وجامعة لابلاتا الوطنية.

رغم صغر حجم «الزاعجة البيضاء»، الذي يتراوح ما بين 2 إلى 8 مليمترات، إلا أنها قادرة على وضع ما بين 100 إلى 300 بيضة عند كل وجبة دم.

أين تعيش «الزاعجة البيضاء»؟

«الزاعجة البيضاء» أو «بعوضة النمر»، تعيش في المياه الراكدة، وتفضل البيئات الحضرية وشبه الحضرية، وتلدغ الحشرة خلال النهار، لاسيما عند الفجر والغروب وفق لشبكة «سكاي نيوز».

وقالت «منظمة الصحة العالمية»، في وقت سابق، إنّ الأمراض التي ينقلها البعوض تسبب حوالي 700 ألف حالة وفاة سنويا.