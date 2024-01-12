نصائح لحماية المواشي من الإصابة بحمى الوادي المتصدع.. احذر انتشار البعوض

تتابع مديرية الطب البيطري بالدقهلية إجراءات الحملة القومية الثالثة ضد مرض حمى الوادي المتصدع؛ التي تصيب المواشي، وذلك من خلال لجان إرشادية تجوب القرى والنجوع لإرشاد المواطنين والمربين عن أهمية التحصين ضد هذا المرض.

أهمية تحصين المواشي ضد مرض حمى الوادي

وشرحت الدكتورة منال إمام طبيبة بيطرية في إدارة الإرشاد البيطري من خلال الصفحة الرسمية للإدارة، أهمية تحصين المواشي ضد مرض حمى الوادي المتصدع، قائلة: «يصنف هذا المرض كمرض فيروسي حاد سريع الانتشار اكتسب اسمه الحالي نتيجة ظهوره في منطقة الوادي المتصدع بدولة كينيا منذ قرابة المائة عام، ومن المعروف أن المناطق الحارة و الغابات الاستوائية حيث الدفء و الرطوبة بيئة خصبة لنمو البعوض الحامل للفيروس، وعلى الرغم من خلو مصر من هذه البيئة إلا إنه قد ظهر من خلال انتقال بعوضة الكيولكس بيبنس التى تتكاثر على المياه الراكدة و الملوثة. وكان أول ظهور له في مصر منذ أكثر من أربعون عاما».

النصائح الإرشادية للحفاظ على المواشي

وأكدت «إمام» ستظل الوقاية أفضل من العلاج، من خلال اتباع عدد من النصائح الإرشادية للحفاظ على المواشي من مرض حمى الوادي المتصدع تتمثل سبل الوقاية كالتالي:

- مقاومة البعوض بتطهير المجاري المائية من الحشائش وردم البرك.

- الرش الأرضي بالمبيدات في أماكن تواجد البعوض أو حتى يرقاته.

- التحصين الدوري بالحيوان

- الالتزام ببرامج رش الحيوانات الحظائر لمكافحة الحشرات.

- تغطية فتحات التهوية في حظائر الحيوانات بسلك يمنع دخول الحشرات.

- عزل الحيوانات الجديدة مدة 21 يوما من تاريخ الشراء.

- منع ذبح الحيوانات المريضة.

- الدفن الآمن للأجنة المجهضة والحيوانات النافقة.

- الإبلاغ الفوري عند الاشتباه والتنسيق بين السلطات البيطرية والصحية لمقاومة انتشاره.

- مكافحة انتشار الحشرات.