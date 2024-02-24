«رجال الأعمال»: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي

ثمّنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، جهود القيادة السياسية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات الشقيقة بإبرام مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، والذي يعد أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر.

حجم كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر

وقالت الجمعية في بيان، إن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الإمارات، والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.

وأكدت أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات، وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري على مدى السنوات المقبلة خاصة وأنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات.

طريق تصحيح المسار الاقتصادي

وأشارت إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية المهمة، والتي نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

وشددت الجمعية على ضرورة حسن إدارة هذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلى منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.