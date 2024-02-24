مصطفى عمار: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وسيؤثر على السوق الموزعة للعملة، لافتًا إلى أن هناك 55 سلعة بدأت تتأثر أسعارها بالانخفاض منذ الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة».

قرارات مبشرة من الدولة خلال الفترة المقبلة

وأوضح «عمار» خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة «cbc»، أن هناك انخفاضًا هائلًا في أسعار الذهب، مؤكدًا أن هناك قرارات منتظرة ومبشرة من الدولة المصرية ستأخذها خلال الفترة المقبلة.

صفقة رأس الحكمة

وتابع: «مصر يحكمها القانون والدستور، ولا يوجد هناك مشروع يحدث داخل مصر إلا ومستوفي للشروط طبقًا للقوانين المصرية، وهذا ما حدث مع الشريك الإماراتي في صفقة رأس الحكمة».