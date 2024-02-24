«حماة الوطن»: مشروع رأس الحكمة يدعم خطط أبنائنا في الخارج للاستثمار بمصر

أكد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، أن مشروع رأس الحكمة يعد باكورة للعديد من المشروعات الاستثمارية التي ستقام في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبداية لجذب استثمارات كثيرة بقطاعات اقتصادية مختلفة في السوق المصرية.

الحكومة تبذل ما في وسعها لجذب الاستثمار

وأضاف «زياد» في بيان، أن الحكومة المصرية تبذل كل ما في وسعها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من خلاله يتم توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في مصر الآن جاهز لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما نلمسه نحن المصريين في الخارج من انطباعات للمستثمرين بهذه البلدان.

وأوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، أن المصريين في الخارج لديهم رؤية قوية للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات لمصر وسيكون لمشروع رأس الحكمة دور كبير في جذب المزيد خاصة في القطاع السياحي والفندقي في ظل توجه مصر للوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، وهذا التوجه يحتاج إلى طاقة فندقية كبيرة، وعلى سبيل المثال يوجد في الساحل الشمالي 5 آلاف غرفة فندقية فقط وهذا رقم ضعيف يحتاج إلى مضاعفته عشرات الأضعاف في ظل السياحة الوافدة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

مصر لديها بنية تحتية متميزة

ونوه بأن مصر لديها بنية تحتية متميزة وبيئة مناخية ملائمة لزيادة فرص الاستثمار في كل المجالات، وهذا بفضل توجه الدولة خلال الفترة الماضية نحو تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق.