مصطفى عمار: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الصفقة الأكبر في تاريخ مصر

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، قائلًا: «المشروع يمثل الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، وسيستفيد الاقتصاد المصري منها بمقدار 35 مليار دولار؛ مما ينعكس على تقليل الدين بما يوازي 11 مليار دولار».

مصر لم تعانِ أزمة اقتصادية

وأوضح «عمار»، خلال استضافته عبر برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة «cbc»، أن قيمة المشروع سيجرى ضخها في شكل عملة مصرية لتنفيذه، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل على 15 مليار دولار خلال أسبوعين، والمتبقي بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، مؤكدا «الدولة لم تعان أزمة اقتصادية، ولكن لدينا أزمة في السيولة الدولارية وهناك فرق كبير بين المصطلحين».

أزمات تسببت في ارتفاع فاتورة الاستيراد

وتابع، أن أزمة السيولة الدولارية نتيجة خطوط رئيسية تعرضت لها الدولة المصرية بدءًا من أزمة وباء كورونا والذي اجتاح العالم عام 2020، ثم أزمة عالمية بين أوكرانيا وروسيا أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع عالميا، سواء السلع البترولية أو القمح أو الغذاء أو الدواء.

واختتم أن هذه الأزمات كلفت الدولة المصرية ارتفاعًا كبيرًا للغاية في فاتورة الاستيراد التي تنفق عليها دولارات، فالبتالي أُحدثت أزمة سيولة دولارية في مصر ودول العالم.