توقيع الكشف الطبي على 150 مواطنا في قافلة طبية بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية بقرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية، نجحت في توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول، على 150 شخصا، وجارٍ استكمال الخدمات الطبية غدا، لتقديم الرعاية اللازمة لأبناء مطروح من سكان الصحراء الغربية.

الكشف على التقزم وسرطان الثدي وفيروس سي

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة تعد استكمالا لمبادرة 100 يوم صحة، التي تقدم العديد من خدمات المبادرات الرئاسية، كالكشف على الضغط والسكر والأنيميا وسوء التغذية والتقزم وسرطان الثدي وفيروس سي، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة كالكشف على السيدات وتركيب وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وصرف أدوية لها.

وأشار «سالم» إلى أن القافلة امتد دورها في تقديم خدمات العيادات المتنقلة، كالكشف على الأمراض الباطنة، وأمراض الأطفال، وتنظيم الأسرة، وأمراض النساء، والجراحة، والعظام، والأسنان، فضلا عن خدمات الأشعة، والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى تواجد صيدلية لصرف الأدوية بالمجان للمترددين على القافلة.

استهداف المناطق النائية بصحراء مطروح

وأوضح الدكتور حجازي أحمد، مدير إدارة القوافل العلاجية، أن هناك خطة يجري تنفيذها لاستكمال جهود القوافل الطبية، من خلال تنظيم القافلة الطبية المتكاملة بقرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية، بهدف وصول الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين كافة من أبناء القرية.

وأشار «أحمد» إلى أنه جارٍ تنظيم قوافل أخرى في القرى والمناطق النائية شرق وغرب وجنوب محافظة مطروح، للوصول بالخدمات الصحية إلى جميع سكان الصحراء الغربية، المقيمين في المناطق المختلفة.