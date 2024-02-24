مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح «الجامع الكبير»

توجَّه الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اليوم إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح جامع الجزائر الكبير، وإلقاء الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح.

افتتاح جامع الجزائر الكبير:

ويأتي افتتاح «جامع الجزائر الكبير» بحضور كبار الشخصيات الدينية، من مختلف دول العالم، بالتزامن مع منتصف شهر شعبان المبارك، وهي مناسبة تحظى بتقدير في الجزائر.

قاعة الصلاة في الجامع:

وتتَّسع قاعة الصلاة في الجامع لـ 120 ألف مُصَلٍّ، بالإضافة إلى مدرسة «دار القرآن» العليا للعلوم الإسلامية متخصصة في الدكتوراه، التي فتحت أبوابها الشهر الماضي بـ82 مقعدًا في سنتها الأولى، ومركزًا ثقافيًّا إسلاميًّا وفندقًا، إضافة إلى 12 بناية ومكتبة تتسع لألفي طالب، وتشتمل على مليون كتاب، وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومركز للبحث في تاريخ الجزائر، إضافة إلى موقف سيارات ومساحات خضراء ومرافق أخرى.