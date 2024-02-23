موكب الرئيس الموريتاني يتعرض لحادث أثناء زيارته إلى الجزائر

تعرض موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لحادث أثناء عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية، ما أدى إلى وفاة أحد الحراس، وفقًا لما نشرته قناة العربية.

وأضافت المصادر، وفقًا لـ«العربية»، بإصابة حارسًا شخصيًا آخر للرئيس الموريتاني، حيث أصيب بجراح، وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف الجزائرية، ولم تعلن أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.

زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر

وكانت تقارير إعلامية موريتانية، أشارت إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سافر إلى الجزائر اليوم الخميس لمقابلة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك لافتتاح مشاريع مشتركة بما في ذلك معبر حدودي ومنطقة للتبادل التجاري الحر.

وأكدت أن العلاقات الموريتانية الجزائرية تشهد تعاونًا اقتصاديًا، يظهر في الزيارة الجديدة، والتي تؤكد تعزيز العلاقات بين البلدين وتأكيد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتنمية المشتركة في القارة الإفريقية.