«تموين الإسكندرية: تحرير 188 محضرا في حملات مكبرة بالأحياء

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن إدارات التموين الفرعية شنت عددا من الحملات التموينية طبقا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

حملات تموينية مكبرة في الإسكندرية

وقال «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملات أسفرت عن ما يلي:

- تحرير 50 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

كما شنت إدارة تموين المنتزه حملة مكبرة أسفرت عن الآتي:

- تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي.

- تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 26 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير 9 محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

ضبط مخالفات تموينية في حي وسط

كما قامت إدارة تموين وسط بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمنفذ من منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.

- تحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد.

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق.

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

تحرير محاضر تموينية في حملات بالعامرية

وفي العامرية أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لأحد محلات العلافة لحيازته 300 كيلو أرز مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، و7 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمي بحملات أسفرت عن تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتي مخالفين، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

30 محضرا تموينيا في حي الجمرك

وقامت إدارة تموين غرب والجمرك بحملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 30 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.