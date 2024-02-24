رمضان 2024.. أحمد زاهر يكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل «محارب»

كشف الفنان أحمد زاهر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل محارب المقرر عرضه رمضان 2024.

صور من كواليس مسلسل محارب

ونشر أحمد زاهر الصور، وعلق عليها قائلًا: «كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل، والمؤلف الجامد محمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي والعسل محمود الليثي والقمر ملك أحمد زاهر يارب التوفيق من عندك».

أبطال مسلسل محارب

ويضم مسلسل محارب عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.