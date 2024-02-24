إزالة 32 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة اليوم في الدقهلية، ضمن حملات الموجه 22، وتمكنت الحملات من إزالة نحو 32 حالة تعديات.

حملات لإزالة التعديات بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه تم خلال الحملات رفع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

وأضاف أن حملات إزالة التعديات انتهت من المرحلة الأولى، وهي الآن في المرحلة الثانية والتي بدأت من اليوم 24 فبراير وتستمر حتى 15 مارس المقبل، لإزالة التعديات والمخالفات الخاصة بالبناء.

وأضاف أنه تم إزالة التعديات بالبناء على الاراضي أملاك الدولة بمساحة 12834 متر مربع، بمراكز ميت غمر والمنصورة والمطرية ولاية المحافظة والموارد المائية والري.

وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات، وأعمال الموجة بالكامل.

وأضاف، أنه يجب العمل من أجل إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة الخاصة بإزالة الحملات من خلال الإدارة العامة الأملاك بديوان عام.

وأكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة والمواطنين.