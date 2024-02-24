رمضان 2024.. أحمد السبكي يطرح الإعلان الرسمي لمسلسل محارب

طرح المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الإعلان الرسمي لمسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

الإعلان الرسمي لمسلسل محارب

ونشر السبكي، الإعلان الرسمي معلقا: «الإعلان الرسمي لمسلسل محارب حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي».

وسيطر على البرومو عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.