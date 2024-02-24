طالب بكفر الشيخ يحصد المركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب أحمد حفني حسن عبده، الفائز بالمركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM، على التميز والأداء المشرف، مؤكداً أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية التي تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، من خلال المشاركة في برامج الأنشطة التربوية التي تُعبر عن طاقاتهم وتكشف عن مواهبهم وتنميها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

فوز أحمد حنفي في مسابقة الكتابة العلمية بمدارس STEM

وأعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فوز أحمد حنفي حسن عبده، طالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بالمركز الأول في مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM.

مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM

وأشار الدكتورة علاء جودة، وكيل المديرية، إلى أنّ مسابقة الكتابة العلمية لطلاب مدارس STEM شملت المقالات العلمية، وتضمنت موضوعات «الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، علم الأحياء الدقيقة، قصص الخيال العلمي» والتي تتضمن كتابة نظرية علمية واقعية مبني عليها خيال علمي بهدف تنمية مهارات الكتابة والإبداع.