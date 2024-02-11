مفاجأة مدحت صالح ببرنامج «معكم منى الشاذلي».. موهبة جديدة في الإنشاد الديني

قدّم الفنان مدحت صالح، موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهو المنشد الشاب عبد الرحمن الصعيدي، وذلك خلال حلقة احتفالية الإسراء والمعراج، التي عرضها برنامج «معكم منى الشاذلي»، على قناة ON، احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

برنامج «معكم منى الشاذلي»

وكان ضيوف الحلقة في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المنشد أحمد العمري وفرقته صوت مصر للإنشاد الديني، وحينما علم الفنان مدحت صالح بأن البرنامج يعمل على تصوير تلك الحلقة الاحتفالية قرر أن يهدي جمهور البرنامج شابا في مقتبل العمر، صغير السن لكن يمتلك كبير الموهبة، وهو المنشد الشاب عبد الرحمن الصعيدي ابن مركز القوصية بمحافظة أسيوط، إذ تصادف وجوده بالقاهرة وقت تصوير الحلقة، وعلى الفور جرت دعوته للانضمام إلى احتفالية البرنامج بليلة الإسراء والمعراج، قبيل عودته إلى أسيوط مباشرة.

شهادة ميلاد نجم جديد في عالم الإنشاد الديني

وكانت تلك الصدفة والهدية شهادة ميلاد نجم جديد في عالم الإنشاد الديني، بعدما أبدع «الصعيدي» في تقديم ابتهال ديني بإتقان فاق حدود التوقعات، نظراً لتقديمه ببراعة شديدة دون أي تحضيرات أو بروڤات مسبقة.

وتبين من خلال الفيديو الذي أذيع للفنان مدحت صالح خلال تلك الحلقة مدى إيمانه بتلك الموهبة الشابة، مشيرا إلى أن مصر دائما ولادة بالمواهب التي تهديها لجميع بلدان الوطن العربي.