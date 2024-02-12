نفاد تذاكر حفلي مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية.. اعرف الموعدين

أعلن الفنان مدحت صالح، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلي دار الأوبرا المصرية، المقرر إحيائهما خلال الشهر الجاري.

ونشر مدحت صالح البوستر الدعائي للحفل، والذي يحمل عبارة «sould out»، معلقا: «حفلتي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 25 و 26 فبراير كاملين العدد، بحبكوا».

مسلسل وبينا ميعاد 2

ويُعرض للفنان مدحت صالح حاليا مسلسل وبينا ميعاد 2، والذي يضم مجموعة من نجوم الفن، وهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.