رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نفاد تذاكر حفلي مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية.. اعرف الموعدين

كتب:

ياسمين محمود
10:17 م | الإثنين 12 فبراير 2024
مدحت صالح

مدحت صالح

أعلن الفنان مدحت صالح، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفلي دار الأوبرا المصرية، المقرر إحيائهما خلال الشهر الجاري.

ونشر مدحت صالح البوستر الدعائي للحفل، والذي يحمل عبارة «sould out»، معلقا: «حفلتي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 25 و 26 فبراير كاملين العدد، بحبكوا».

مسلسل وبينا ميعاد 2

ويُعرض للفنان مدحت صالح حاليا مسلسل وبينا ميعاد 2، والذي يضم مجموعة من نجوم الفن، وهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.

اقرأ المزيد:

مفاجأة مدحت صالح ببرنامج «معكم منى الشاذلي».. موهبة جديدة في الإنشاد الديني

إشادات واسعة بأغنية «واحد طيب» من مسلسل «وبينا معاد 2»: مدحت صالح عبقري

مدحت صالح عن الإقبال الكبير على حفل الأساتذة 3: جمهور عظيم

مدحت صالح يتوهج مع «الأساتذة» على المسرح الكبير بالأوبرا
بقلم ياسمين محمود