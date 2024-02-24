عزة مصطفى تشيد بتوقيع صفقة «رأس الحكمة»: الكل فرحان.. فيديو

أشادت الإعلامية عزة مصطفى بتوقيع الحكومة المصرية أمس مع الجانب الإماراتي، شراكة استثمارية كبرى لتنمية مدينة رأس الحكمة، معلقة: «الفقير والغني في مصر دلوقتي فرحان».

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية:

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: «أتمنى توقيع مثل هذه الصفقات مع الدول الأخرى، من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ومشروعات سياحية كبيرة».

وتابعت: «اللي جاي أحلى إن شاء الله والصفقة القادمة هتكون مع المملكة العربية السعودية من خلال مشروع ضخم».

إذاعة تفاصيل التوقيع على الهواء مباشرة:

وأردفت الإعلامية عزة مصطفى: «ابعدوا عن حرقة الدعم وعن سارقي العمر، وأشكر الحكومة المصرية على إذاعة تفاصيل التوقيع على الهواء مباشرة».

واختتمت: «الدولار اتهبد من بعد توقيع صفقة رأس الحكمة أمس، ونزل 20 جنيه في السوق الموازية، والذهب كذلك خسر إلى نحو 500 جنيه منذ الأمس فقط؛ وسيكون هناك تبعات أخرى في الفترة القليلة المقبلة».