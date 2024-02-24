إزالة 8 حالات تعديات في فايد بالإسماعيلية وحملة مكبرة حتى 15 مارس

نجح مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، في إزالة عدة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الحملة الكبرى لازالة كافة أشكال التعديات واسترداد أراضي الدولة.

وقال بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية، اليوم السبت انطلقت المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 24 فبراير حتى 15 مارس، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حملات مكثفة في المراكز والمدن

وشهد ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ورئيس لجنة استرداد الأراضي بالمحافظة، إزالة 8 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة 6 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة.

وقال بيان رسمي للمحافظة، إن التعديات كانت على مساحة 1300 متر مربع، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، فيما تم إزالة حالتي تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 3 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.