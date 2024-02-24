السكر بـ25 جنيها.. افتتاح منفذ السلع الغذائية بفايد في الإسماعيلية

افتتح ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، منفذًا لبيع السلع الغذائية لمركز ومدينة فايد، ضمن معارض التخفيضات التي يجري افتتاحها بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك.

وقال هاشم، خلال تفقده المعرض اليوم السبت، إن محافظ الإسماعيلية وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية؛ من أجل ضبط الأسعار وإحكام الرقابة لمنع احتكار السلع الغذائية وإخفائها ومنع بيعها.

وسجل سعر كيلو السكر 25 جنيها، والزيت 42 جنيها للعبوة 600 ملل فيما تم توفير كميات كبيرة من الأرز والمكرونة والدقيق.

وقال ماهر هاشم، إنه يجري تفقد المعارض التي يتم افتتاحها أولا بأول، للتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الرسمية وتقديم سلع غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية، هذا إلى جانب التأكد من توافر كميات كبيرة من أكياس السكر وعبوات الزيت طبقًا لقرار وزير التموين.

رافق السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام مديرية التموين، ورئيس الرقابة التموينية ورئيس مركز ومدينة فايد، فيما وجَّه السكرتير العام المساعد بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المناسبة للسلع الأساسية وعدم المغالاة فيها؛ مراعاة للمواطن البسيط وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال هاشم، إن المتابعة مستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية؛ للتأكد من اتباع توجيهات وزارة التموين والالتزام بضوابط السوق، والالتزام بالفواتير المعتمدة والمميكنة وبيان الأسعار والتأكيد على الإعلان عن الأسعار والالتزام بالأسعار المعلن عنها.