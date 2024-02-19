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شيرين عبدالوهاب تقدم أغنية «عيون القلب» لنجاة الصغيرة بحفل ليالي سعودية مصرية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:03 ص | الإثنين 19 فبراير 2024
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

تستكمل الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرتها الغنائية، خلال حفل ليالي سعودية مصرية، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وحرصت شيرين عبد الوهاب، على تقديم أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، خلال فقرتها الغنائية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

ويشهد الحفل، حضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد زاهر، رامي إمام، نادية الجندي، نصر محروس، كريم عبد العزيز، عادل حقي، وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، أحمد السبكي، مصطفى البنا، هاني شنودة.

 

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