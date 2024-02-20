سعر فستان شيرين عبدالوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية.. إطلالة كالملكات

إطلالة مميزة لفتت إليها الأنظار، شيرين عبد الوهاب خلال ظهورها في حفل ليالي سعودية مصرية، إذ ظهرت بفستان ذهبي لامع بقماش القطيفة، طويل، مزود بأكمام واسعة ناحية الكتفين، يعكس أناقتها وجمالها، الأمر الذي أثار دهشة الجميع حول سعر ذلك الفستان.

كم سعر فستان شيرين عبدالوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية؟

فستان من تصميم مصمم الأزياء الأردني زهير مراد، المعروف بلمسته الخاصة، ليكن ذلك الفستان من ضمن الكوليكشن الذي قدمه عبر موقعه الرسمي، والذي يمكن التسوق من خلاله، وبمجرد الدخول عليه يمكن معرفة سعر الفستان والذي يمكن استعراضه في التقرير التالي..

مفاجأة في سعر فستان شيرين عبد الوهاب

بلغ سعر فستان شيرين عبد الوهاب في إطلالتها الأخيرة، بحفل ليالي سعودية مصرية ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري، وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها، بوضع بعض اللمسات الجمالية لتتناسب مع مظهرها البسيط، واختارت اللون البني في الشفاه، إلى جانب بلاشر تميل ألوانها إلى البنية أيضا، لتزيد من جمالها وتظهر بإطلالة جذابة ومميزة جعلتها ساحرة، وقدمت شيرين عبد الوهاب مجموعة من الأغاني التي تفاعل الجمهور معها، لما لها من إحساس وصوت دافئ مميز.

إطلالة شيرين عبدالوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

أما عن تسريحة الشعر، فكانت بسيطة جدا، إذ ظهرت بشعر منسدل على كتفها الأيمن، بطريقة عفوية، أضفت المزيد من البساطة والجمال على إطلالتها في حفل ليالي سعودية مصرية.