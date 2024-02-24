جامعة سوهاج توقع بروتكول تعاون لتطبيق مشروع «بولونيا كليات التربية»

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بروتوكول تعاون لتطبيق وتنفيذ مشروع «بولونيا كليات التربية» بجامعات إقليم جنوب الصعيد، الذي يشمل جامعات «سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر»، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى ورؤساء الجامعات المشاركة بالمشروع.

توحيد اللوائح والمناهج الدراسية

وأوضح النعماني، أن المشروع يطبق كتجربة أولية على كليات التربية بجامعات إقليم جنوب الصعيد، ويهدف إلى توحيد اللوائح والمناهج الدراسية، وعدد الساعات المعتمدة لكليات جنوب الصعيد، إلى جانب عدد سنوات التخرج في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

إعداد خريجين متميزين

وأكد أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق المزيد من الاتساق في نظام التعليم والدراسة والامتحانات في جميع جامعات إقليم جنوب الصعيد بما يسهم في إعداد خريجين متميزين مؤهلين أكاديميا ومهنيا وأخلاقيا وقادرين على إجراء الدراسات والبحوث العلمية، والتي تلبي متطلبات سوق العمل باستخدام التقنيات الحديثة، وبما يحقق التنمية المستدامة، مضيفا أنه سيعمل ذلك على سهولة انتقال الطلاب من جامعة لأخرى داخل الإقليم دون مقاصة أو عقبات في استكمال الدراسة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا، كما يسهل انتقال الطلاب الدوليين من جامعة لأخرى وبالتالي زيادة عدد الطلاب الدوليين «الوافدين» في جامعات الإقليم.

وجدير بالذكر أنه سيتم عقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش عمل تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب حول المشروع ودراسة إنشاء نظام إلكتروني للمشروع، حيث سيتم عقد ندوة تثقيفية موسعة لكليات التربية المشاركة بالمشروع بجامعة سوهاج 6 مارس المقبل.