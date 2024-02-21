تفاصيل إنشاء 5 وحدات ومراكز ذات طابع خاص جديدة في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنشاء 5 وحدات ومراكز ذات طابع خاص جديدة بالجامعة، وهي مركز الخدمة العامة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومركز المؤتمرات ودار الضيافة، والمركز الإقليمي لصحة المجتمع، ووحدة العيادة القانونية بكلية الحقوق، ومركز التدريب الطبي بكلية الطب، مشيرا إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية لهذه الوحدات من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، تمهيداً لبدء العمل بها.

تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل

وأوضح «النعماني»، أنه تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بإشراك الجامعات في تسويق مخرجات البحث العلمي لخدمة المجتمع المحيط، تسعى إدارة الجامعة الي إنشاء عدد من المراكز ذات الوحدات الخاصة، والتي تسهم في وجود تواصل فعال بين الجامعة والمجتمع الخارجي من أجل تحقيق التنمية، وتوفير خدمات وأنشطة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، إلى جانب دورها في توفير مصادر تمويل ذاتية إضافية للجامعة للمساهمة في تحسين العملية التعليمية، وخدمة البحث العلمي.

49 وحدة في جامعة سوهاج

وقال «النعماني»، إن الجامعة تضم عدد 49 وحدة ومركزا خاصا، إضافة إلى المراكز الجديدة، ليصل إجمالي المراكز 54 مركزا، حيث أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير العمل بها بصفة مستمرة، لكونها بمثابة بيت خبرة لخدمة قضايا المجتمع في مختلف المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو البيئية أو الاجتماعية أو البشرية.