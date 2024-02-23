محمود مسلم: زخم «العدل الدولية» يخدم القضية الفلسطينية.. واتهامات إسرائيل لمصر عبثية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الزخم الذي يحدث في محكمة العدل الدولية ومرافعة مصر وعدد من الدول الأخرى يضغط في صالح القضية الفلسطينية، موضحًا أن هناك استيعابا لما يحدث الآن في غزة لصالح فلسطين أكثر مما كان موجودا في أول شهر من الحرب.

مصر ترفض التهجير للفلسطينيين

وأوضح «مسلم»، خلال لقائه عبر قناة «الغد»، أن موقف مصر ثابت من الحرب في غزة، حيث إن مصر ترفض التهجير للفلسطينيين سواء كان لمصر أو أي مكان آخر، كما أن مصر ترفض الحرب في رفح بشكل كبير وموقفها واضح، وترفض اقتحام إسرائيل لمحور فلادليفيا.

مصر تسير على 3 مستويات

وشدد على أن مصر تتحرك على 3 مستويات بشأن الحرب في غزة، أولها المستوى الإنساني بشأن تقديم المساعدات وفتح المعبر والمستوى السياسي والقانوني، مؤكدًا أن مصر كانت سببًا في تغير وجهة النظر الأوروبية نحو فلسطين، مستنكرًا الحملات والادعاءات التي تشنها إسرائيل على مصر، قائلًا: «اتهامات إسرائيل لمصر لا تعكس سوى العبث».

تحركات مصر من أجل القضية الفلسطينية وغزة

ونوه إلى أن مصر من البداية اشترطت دخول المساعدات مقابل خروج الأجانب من غزة، كما أن مصر رفضت مقابلة الرئيس الأمريكي بايدن في الأردن بعد استهداف مستشفى المعمداني، والرئيس السيسي رفض الرد أيضًا على مكالمات نتنياهو، مشددًا على أن مصر نظمت مؤتمرا السلام في بداية الحرب والرئيس السيسي قابل العديد من الرؤساء بشأن القضية الفلسطينية.