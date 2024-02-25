من هي الشخصية المقربة لخالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم؟

كشف الفنان «نور النبوي» عن أسرار عديدة لمسلسل «الإمبراطورية ميم» خلال مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته ثوانٍ، نشر عبر قنوات الشركة المتحدة.

شخصيات مسلسل إمبراطورية ميم

تحدث «نور النبوي» خلال الفيديو عن الإمبراطورية وأشقائه في المسلسل، ووصف شخصية كل منهم ودوره في الأحداث.

وكشف «النبوي» عن صفات مروان أبو المجد الشخصية التي يجسدها في المسلسل، وهو الابن الأكبر لـ«مختار» الذي يؤديه الفنان نور النبوي.

ومن صفات «مروان» أنه شخص يرى أنه يستحق إدارة كل شيء في الإمبراطورية، كما أنه شخص مشاغب، بالإضافة إلى أنه يعد الأقرب للإمبراطور.

قال نور النبوي: «مروان شايف نفسه أنه الأصلح وله الحق أن يدير كل حاجة، وكمان هو مشاغب وأقرب واحد للإمبراطور».

وتتشابه هذه الشخصية مع شخصية «مصطفى» الابن الأكبر الذي يجسده الفنان سيف أبو النجا، وهو طالب بكلية الحقوق في فيلم إمبراطورية ميم، الذي كان من بطولة فاتن حمامة.

شعار إمبراطورية ميم

«الشباب أولا».. هكذا يكون شعار «إمبراطورية ميم»، إذ هناك عدة ألقاب أطلقها «نور» على أشقائها في مسلسل إمبراطورية ميم، منها «الأكيل» هو «مصطفى» أما «المحترم بزيادة» هو لقب حصل عليه «مازن» الدور الذي يجسده الطفل آدم وهدان، و«الفاشونسشتا» وهى القلب الذي حصلت عليه «منة»، التي تقوم بدورها منى أحمد زاهر، أما «المنضبط زيادة» هو اللقب الذي حصل عليه «مختار أبو المجد» الذي يقوم بدوره الفنان نور النبوي.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الفتاة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.