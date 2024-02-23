بعد نجاحه في «حالة خاصة».. الطفل آدم وهدان يعود بـ«إمبراطورية ميم»

تمتع الطفل آدم وهدان بموهبة كبيرة، جعلت ملامحه محفورة في أذهان الجمهور، خاصة بعد تقديمه دورًا مميزًا في مسلسل «حالة خاصة»، ليعود مجددًا بـ«إمبراطورية ميم» في دراما رمضان 2024.

انضم الطفل آدم وهدان إلى مسلسل «إمبراطورية ميم»، إذ يجسد شخصية أحد الأطفال في المسلسل المأخوذة قصته من الرواية الأصلية والتي تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، كما أنه تم تقديمها من قبل في فيلم «إمبراطورية ميم» بطولة النجمة الكبيرة فاتن حمامة، إذ يسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بطريقة مبسطة.

فيلم إمبراطورية ميم

فيلم «إمبراطورية ميم» تم عرضه عام 1972، ومأخوذ عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس، إخراج حسين كمال، وشارك في بطولته فاتن حمامة، أحمد مظهر، سيف أبو النجا، حياة قنديل، هشام سليم.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور الأحداث حول مختار أبو المجد، وهو أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسمائهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون في التمرد عليه.

أبطال مسلسل إمبراطوية ميم

المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبوي، هاجر السراج، مايان السيد، آدم وهدان، منى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.