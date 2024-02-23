نور النبوي وهاجر سراج «ناقر ونقير» في مسلسل إمبراطورية ميم

علاقة خاصة جدا تجمع بين الفنان نور النبوي وهاجر سراج ظهرت في البرومو الرسمي لمسلسل إمبرطورية ميم بعد عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، جذب البرومو أنظار المتابعين مبكرًا وسط حالة ترقب من الجمهور لأولى حلقاته في شهر رمضان المبارك لعلاقة «ناقر ونقير» بينهما.

«أخويا الصغير» كلمات بدأت بها الفنانة هاجر سراج، التي تقوم بشخصية الابنة الكبرى للفنان خالد النبوي فس مسلسل إمبراطورية ميم، خلال ظهورها في فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، وبدأ بمشاكستها الفنان نور النبوي.

هاجر ونور.. ناقر ونقير

«مطبلاتي» هكذا وصفت هاجر سراج، نور النبوي حينما بدأ بالحديث عنها أمام كاميرا الفيديو: «أختي الكبيرة اللي بحبها وبموت فيها»، لم تمر سوى لحظات حتى عاد بالحديث عن شخصيتها في المسلسل: «أنا شايف إنكم بتسجلوا مع الشخص الغلط يا جماعة.. متستهلش دي خنيقة»، مشيرًا إلى أن «هاجر» في الحقيقة «قمر قمر قمر».

على الرغم من أنهم إخوة، إلا أن «هاجر» أشارت إلى أن شخصيتها وشخصية نور النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم، لا يحبان بعضهما: «بنحب بعض في الحقيقة لكن في المسلسل مش بنطيق بعض خالص»، وهو ما ينتظر أن يراه الجمهور من أحداث خلال عرض المسلسل على شاشات المتحدة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، فضلًا عن مجموعة من الوجوه الشابة، وتدور الأحداث حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسماؤهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون التمرد عليه.