ألقاب سرية لعائلة إمبراطورية ميم.. «المشاغب والمحترم بزيادة»

علاقة خاصة من الضحك والمرح تجمع بين أبطال مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة الأبناء التي تكبرهم الفنانة هاجر سراج، وظهرت هذه العلاقة في البرومو الرسمي للمسلسل ومقاطع الفيديو، بعد العرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وخرجت الفنانة هاجر سراج، التي تقوم بدور الابنة الكبرى للفنان خالد النبوي «مختار»، عبر فيديو قصير لا تتجاوز مدته ثوانٍ، ونُشر عبر قنوات الشركة المتحدة، تتحدث خلاله عن أشقائها في المسلسل التي تجمعها بهم علاقة قوية في الكواليس وخاصة شقيقها الذي يصغرها «مروان» ويقوم بدوره الفنان نور النبوي.

ألقاب سرية في إمبراطورية ميم

ألقاب كثيرة، أطلقتها «هاجر» على أشقائها في مسلسل إمبراطورية ميم، منها المشاغب والذي حصل عليه «مروان» الذي يقوم بدوره نور النبوي، أما لقب «الفاشونيستا» أطلقته هاجر على شقيقتها الصغرى «منة» التي تقوم بدورها منى أحمد زاهر.

«المحترم بزيادة» هو اللقب الذي أُطلق على الأخ الأصغر «مازن» ويقوم بدوره الطفل آدم وهدان، وكان لقب «المنضبط» من نصيب الأب مختار أبو المجد، والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، لتختم الفنانة هاجر سراج «منى» الفيديو بشعار الإمبراطورية الخاصة بهم وهي «احنا هنا عشان ننبسط».

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث المسلسل حول مختار أبو المجد، الذي يعيش مع أبنائه الـ 6 بعد وفاة زوجته، ويتولى رعايتهم وتربيتهم، وهي ما تعتبر مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أن الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، وتتعقد الأمور عندما يدخل حب جديد إلى حياته فيجد نفسه حائرا ما بين مشاعر الحب التي يختبرها من جديد وبين مسئولية الأبناء الذين بدأوا في التمرد ضده.