قصواء الخلالي: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيحدث طفرة تنموية في مصر

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، بين مصر والإمارات، واصفة إياها بـ«الصفقة التاريخية» التي جاءت بعد طول انتظار، موضحة أنها مشروع تنموي من العيار الثقيل وسيحدث طفرة حقيقية في التنمية في مصر.

ثقل الدولة المصرية لدى المستثمرين

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة أصبح هناك ثقل للدولة المصرية بالنسبة للمستثمرين، لافتة إلى أن الإمارات تعلم أين تستثمر أموالها بشكل جيد، مضيفة: «تحقيق شراكة اقتصادية بهذه الأرقام الكبيرة شيء هام جاء بناء على ثقة».

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وأكدت أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد المصري، وإنهاء الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحة أنها تحدثت الفترة الماضية مرارا وتكرار عن غياب مشروعات الحكومة التي ستحل الأزمة ولكن جاءت اللحظة الحاسمة وتمت الصفقة بنجاح، وأن مجرد الإعلان عن الصفقة، مؤشرات سعر الدولار بدأت تتأثر، إذ تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير ليقترب من 50 جنيها.