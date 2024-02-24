أستاذ استثمار: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة سيوفر آلاف فرص العمل

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار، إن الإعلان عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار مهم جدا لمصر لا سيما أن الدولة المصرية لم تعتد على الاستثمار بهذا القدر من قبل.

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هذا الحدث له الكثير من الدلالات على مستوى العالم، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية، وهذه الاستثمارات ترسل رسالة لكافة المستثمرين بأن المناخ الاستثماري في مصر يفتح آفاقًا جديدة لدخول المزيد من الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة.

رفع معدل النمو الاقتصادي

ولفت إلى أن مصر تستهدف استدامة التمويل وتوليد فرص العمل، ورفع معدل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة هي من ستحمي مصر من الأزمات المتعقلة بالنقد الأجنبي.

تدفق الاستثمارات

وأوضح أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ليس عبارة عن بيع الدولة لقطع أرض على الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على كل مواردها الاقتصادية، وهذا المشروع تتشارك فيه الدولة بنسبة 35%، خلاف أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات خلال الفترة القريبة، وهذا سيساهم في حل أزمة الصرف بصورة كبيرة، ويوفر الآلاف من فرص العمل.