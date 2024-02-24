«المجتمعات العمرانية»: نعمل على إنشاء مشروعات كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية

قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، إن أراضي منطقة رأس الحكمة لم تبع وإنما ما يتم تحقيقه هو شراكة مع دولة الإمارات، فالقانون المصري يتيح لهيئة المجتمعات البيع أو الشراكة في مشروعات الدولة الاستثمارية.

إنشاء مشروعات صناعية ومدينة خدمات

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر الفيديو مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، المستثمر الأجنبي هيشغل الشركات المصرية معه في مشروع التطوير.

وأوضح، أن حجم العمالة التي تعمل في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية تُقدر بنحو 23 مليون مواطن من خلال فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

خطة الدولة الاستثمارية

وتابع: مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير بالمشاركة مع الإمارات، حيث أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتشجع على جذب المستثمرين، وتم توقيع اتفاقيتين خلال الفترة الماضية، إحداهما مع شركة إنجليزية بنحو 300 مليون دولار، وأخرى تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، من أجل تنمية وتطوير مناطق استثمارية في مصر.

واستكمل: سيتم تنمية 5 مدن جديدة في مناطق من السلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وسيدي براني والضبعة بالساحل الشمالي، ونسير وفق الخطة الاستراتيجية المدروسة لتنمية مدن الساحل الشمالي في الوقت الحالي.

واختتم: مدينة العلمين الجديدة لجميع المواطنين، فيوجد بها سكن اجتماعي وسكن متوسط وسكن فاخر، ويتم العمل على إنشاء مشروعات عمرانية كبيرة تضاهي خطة الدولة الاستثمارية.