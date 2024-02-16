خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2024

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك خلال شهر فبراير ومارس وأبريل، على أن يجري تخصيص شهر مايو للتدريبات والمراجعة وامتحانات الترم الثاني 2024.

منهج الجبر

- الوحدة الأولى «المصفوفات» ويتضمن: تنظيم البيانات في مصفوفة، وجمع وطرح المصفوفات، وضرب المصفوفات، والمحددات، المعكوس الضربي للمصفوفة.

- الوحدة الثانية «البرمجية الخطية» ويتضمن المتباينات الخطية، حل أنظمة من البيانات الخطية بيانيًا، البرمجة الخطية والحل الأمثل، وتدريبات عامة واختبارات.

منهج حساب المثلثات

- الوحدة الخامسة: ويتضمن دروس المتطابقات المثلثية، وحل المعادلات المثلثية، وحل المثلث القائم الزاوية، وزوايا الارتفاع والانخفاض والقطاع الدائري والقطعة الدائرية، والمساحات وتدريبات عاملة واختبارات عامة.

منهج الهندسة

- الوحدة الثالثة «المتجهات» ويتضمن: الكمية القياسية والكمية والمتجهة والقطعة المستقيمة الموجهة، والمتجهات، والعمليات على المتجهات، و تطبيقات على المتجهات، الخط المستقيم وتقسيم قطعة مستقيمة، ومعادلة الخط المستقيم، قياس الزاوية بين مستقيمين، طول العمود المرسوم من نقطة إلى خط مستقيم، الصورة العامة لمعادلة، والخط المستقيم المار بنقطة تقاطع المستقيمين، تدريبات عامة واختبارات.