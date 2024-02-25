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محافظة كفر الشيخ تعلن تأثر 4 مراكز بقطع مياه الشرب اليوم.. اعرف الأماكن

كتب:

مصطفى عنز
01:46 ص | الأحد 25 فبراير 2024
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إعادة تأهيل وتجديد بطارية تجميع خطوط المياه العكرة بمحطة مياه شرب فوه، وكذلك أعمال الصيانة بخط 500 مم بمزلقان السالمية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

إعادة تأهيل وتجديد بطارية تجميع خطوط المياه العكرة

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنّ أعمال إعادة تأهيل وتجديد بطارية تجميع خطوط المياه العكرة بمحطة مياه شرب فوه، تتم اليوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً؛ إذ تستمر لمدة 12 ساعة، ما يؤثر على انقطاع مياه الشرب عن منطقة فوه بالكامل، وجزء من مطوبس ودسوق ومنطقة سيدي سالم.

تدبير سيارات مياه الشرب

وأهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ستدبر سيارات مياه صالحة للشرب، تكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

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بقلم مصطفى عنز