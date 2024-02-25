الطفل يوسف صلاح من «ابن حزلقوم» إلى مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024

شعر برتقالي وبملابس مشابهة لـ«حزلقوم» اتخذها الطفل يوسف صلاح، ليجسد شخصية «ابن حزلقوم» في مسلسل الكبير أوي، تعلق به الجمهور كثيرًا ليعود إلى الدراما مجددًا بمسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024.

الطفل يوسف صلاح في «بيت الرفاعي» رمضان 2024

طلة مميزة للطفل يوسف صلاح في مسلسل بيت الرفاعي، الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، إذ يجسِّد فيه شخصية الطفل يحيى، ولد صغير من عائلة الرفاعي، ولديه شقيق واحد، تحدث بينهما الكثير من المفارقات والأحداث ضمن دراما العمل.

لم يكن دور «ابن حزلقوم» هو الأوحد للطفل الموهوب يوسف صلاح، إلا أنه اشتهر بظهوره في فيلم «من أجل زيكو» الذي شارك بطولته مع النجمين كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، كما شارك في مسلسل «الاختيار 3»، مع كوكبة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وياسر جلال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يجسد الفنان أمير كرارة دور «طبيب» يعيش في حي شعبي، في مسلسل بيت الرفاعي، ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة، ويمثل ذلك العمل تجربة شيقة مليئة بالغموض والإثارة، ينتظرها الجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل بيت الرفاعي، الذي يحمل طابعًا اجتماعيًا، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على قنواتها الخاصة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل «بيت الرفاعي» من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.