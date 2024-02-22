أمير كرارة ينتهي من تصوير مسلسل بيت الرفاعي بعد أسابيع

20 يومًا فقط تفصل صناع مسلسل بيت الرفاعي بطولة أميرة كرارة، على الانتهاء من تصويره تمامًا، على أن يتفرغ بعدها المُخرج أحمد نادر جلال لعمليات المكساج والمونتاج الخاصة بالعمل، للمشاركة به في موسم رمضان 2024.

وقال مصدر من داخل العمل إن صناع العمل عملوا الأيام الماضية 8 أيام بشكل متواصل بدون إجازة، وقرر المخرج أحمد نادر جلال اليوم إعطاء إجازة على أن ينتقل التصوير غدًا في مكان آخر، وهناك خطة للانتهاء من التصوير في الأسبوع الأول من رمضان.

مسلسل بيت الرفاعي يُعرض على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية بجانب عرضه على منصة وواتش إيت، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.