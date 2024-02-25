أسهل طريقة لعمل الحواوشي «الكداب» بدون لحمة في المنزل.. بأقل تكلفة وبسهولة

يشتهر الحواوشي عادة بإضافة اللحمة له، إلاً أن هناك من يرغب في إعداده بطريقة اقتصادية، لذا تعد وصفة حواوشي البطاطس واحدة من أسهل الوصفات، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، ولا يستغرق تحضيرها سوى 10 دقائق، لهذا يقدم موقع «الوصفة» طريقة تحضير حواوشي البطاطس ويمكن معرفتها في التقرير التالي.

أسهل طريقة لعمل الحواوشي في المنزل بدون لحمة..«في 10 دقائق»

تتطلب وصفة تحضير حواوشي البطاطس في المنزل، بعض المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها لتجهيز تلك الوصفة ويمكن استعراض مكوناتها فيما يلي:

مقادير وصفة حواوشي البطاطس في المنزل

- 5 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 فلفل أخضر وأحمر رومي مقطع صغير.

- ليمونة.

- كوب جبن رومي مبشور.

- 5 حبات جبن مثلثات.

- ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة كمون.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ½ ملعقة صغيرة بهارات حواوشي.

- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

- 5 أرغفة عيش بلدي طازج.

خطوات تحضير وصفة حواوشي البطاطس

- يوضع السمن في طاسة على النار.

- يضاف الثوم والفلفل الرومي مع عصير الليمون.

- التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة وبهارات الحواوشي على المكونات السابقة.

- تضاف البطاطس المهروسة إلى الجبن المثلثات، ويتم خلطها جيدًا.

- ترفع جميع المكونات من النار بعد تمام النضج.

- يتم حشو ذلك الخليط في العيش البلدي.

- فوق الوجه توضع الجبن الرومي المبشورة.

- يشوح العيش على طاسة مع القليل من الزيت على نار هادئة.

وصفة أخرى لحواوشي البطاطس بدون لحوم

تحتاج هذه الوصفة إلى بعض المكونات جاءت على النحو التالي:

- 5 أرغفة عيش بلدي أو أي نوع متوفر.

- 3 حبات بطاطس مبشورة.

- 3 مكعبات مرقة.

- 3 فلفل رومي أحمر وأخضر.

-3 ملاعق زيت.

- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة تحضير وصفة حواوشي البطاطس

- الخطوة الأولى مقلاة على النار نضع الزيت وننزل بالبصل حتى يذبل ثم الفلفل ويقلب.

- الخطوة الثانية نضيف البطاطس ومكعبات المرقة والفلفل الأسمر مع التقليب، حتى يتغير لون البطاطس وتنضج.

- الخطوة الثالثة يحشي العيش بالخليط ويقلب على الجريل أو الطاسة وممكن إضافة موازريلا.