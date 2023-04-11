مصطفى مظلوم يفوز بميدالية «حياة كريمة».. يوزع الحواوشي على البسطاء أسبوعيا

سلط برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه أيمن مصطفى ويُذاع على قناة dmc، الضوء على «مصطفى مظلوم» الجزار الذي يقدم مبادرة ضد الغلاء في عزبة المبيض بمنطقة الزيتون، حيث يبيع كيلو اللحم بسعر 230 جنيها للأهالي في المنطقة التي تُصنف كمنطقة شعبية وأهلها من البسطاء في الوقت الذي وصل فيه سعر كيلو لحم الكندوز لـ300 جنيه.

وأشار إلى أنه يفعل ذلك من أجل ظروف الأسر التي تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن البعض يحصل على اللحوم بالأجل حيث يحصلون على اللحوم ويسددون ثمنها لاحقًا.

عمل وجبات حواوشي كل يوم أحد ويوزعونها على المواطنين

وأوضح أنه يقوم بهذا العمل كل عام في شهر رمضان تخفيفًا على الأسر المصرية، ولافتًا إلى أنهم يقومون منذ فترة طويلة بعمل وجبات حواوشي كل يوم أحد ويوزعونها على المواطنين من الأسر ذات الدخل المنخفض، ويتم إعدادها في بيت العائلة حيث يوزع 1000 رغيف أسبوعيًا بواقع 2 رغيف لكل شخص كعادة توارثوها.

وأهدى أيمن مصطفى المعلم «مصطفى أبوسريع مظلوم» ميدالية أبطال حياة كريمة ومعها هدية مالية وطلب منه زيادة أرغفة الحواوشي التي يوزعوها على الأسر.