فضل ليلة النصف من شعبان 2024.. ثواب كبير ومغفرة للذنوب

ليلة النصف من شعبان لها فضائل عظيمة، أوضحها الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، مٌشيرا إلى أن ليلة النصف من شعبان هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، لها شرف عظيم ومقدار كبير عند الله عز وجل، لافتا إلى أن لها أسماء عدة.

ليلة النصف من شعبان

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال لقاء له على «قناة الناس»، أن القاعدة تقول كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى في الغالب، موضحاً أن ليلة النصف من شعبان تسمى بليلة «براءة»، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب فيها براءة لعبادة من النار، وبراءة من الذنوب، كما تسمى بليلة «التكفير»، لأن الله عز وجل يكفر فيها الذنوب عن العباد، كما تسمى بليلة «عيد الملائكة»، مٌشيرا إلى أن الملائكة لهم ليلتين عيد في السماء مثل ليلتين العيد لدينا في الأرض، هما ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة.

فضائل ليلة النصف من شعبان

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن ليلة النصف من شعبان تسمى بليلة «الإجابة»، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيها الدعاء، مستشهدا بقول سيدنا عمر رضي الله عنه: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ»، لافتا إلى أن ليلة النصف من شعبان تسمى أيضا بالليلة المباركة لكثرة البركات والخيرات والرحمات التي ينزلها الله عز وجل على عبادة في هذه الليلة المباركة.

اغتنام ليلة النصف من شعبان

وأشار إلى أن ليلة النصف من شعبان تسمى أيضا بليلة «المغفرة»، إذ جاء في الحديث الشريف إن الله ليطلع ليلة ‌النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمُشرك أو مشاحن، مُوضحاً أن كل العباد تنالهم مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، إلا من أشرك بالله، والشخص المشاحن المخاصم المعادي، الذي امتلأ قلبه بالحقد والغل والكراهية لغيره، مؤكدا أن لابد أن يصفي المسلم قبله في هذه الليلة المباركة، ونسامح الجميع.