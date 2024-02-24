4 أشياء لا تغفلها في ليلة النصف من شعبان

بدأت منذ ساعات قليلة ليلة النصف من شعبان والتي تستمر حتى فجر غدا الأحد، وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا، سواء كان ذلك فُرادى أو جماعات.

ليلة النصف من شعبان

وفي هذا الصدد، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، في حديثه لـ«الوطن»، إن ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لمن قام، ومن نام إذا بات على الصفاء، مصليا على المصطفى، مشيرا إلى أربعة أشياء يجب ألا تفوت المسلم في ليلة النصف من شعبان، وهي الصيام، الصلاة على المصطفى، الصدقة، والصفا، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا»، موضحا أن الرسول عليه السلام عندما سئل عن صيام شعبان قال شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

الصلاة على النبي في ليلة النصف من شعبان

وأضاف رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، أن الصدقة تطفئ غضب الله، وكثير من الصحابة والتابعين، كانا يخرجون زكاة أموالهم في شعبان ليستعين الصائمون بها على صيام رمضان.

واستكمالا للحديث عن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان، قال الأطرش، إن الصلاة على النبي من أفضل الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان، مستشهدا بالأية الكريمة «إن الله وملائكته يصلون على النبي»، والتي نزلت في شهر شعبان، وجبرت خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يتطلع إلى جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن.