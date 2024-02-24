مساجد كفر الشيخ تحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان لعام 1445هـ

احتفلت المساجد الكبرى بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، بذكرى ليلة النصف من شعبان لعام 1445هـ، بحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

أمسيات دينية احتفالاً بذكرى ليلة النصف من شعبان

وجرى تنظيم أمسيات دينية بمعظم مساجد كفر الشيخ احتفالاً بذكرى ليلة النصف من شعبان، وتخلل هذه الأمسيات تلاوات قرآنية، وكلمة لعلماء وزارة الأوقاف بكل إدارة أوقاف تابعة للمديرية عن تحويل القبلة، وأهم الدروس والعبر المستفادة منها، واختتمت الاحتفالات بالابتهالات الدينية.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه جرى الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان بالمساجد الكبرى بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مهنئاً أهالي المحافظة بهذه الذكرى الطيبة العطرة.

الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وأشار «بسيوني»، إلى أهمية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي، لافتاً إلى أنّ تلك الليلة تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة وكانت بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء.