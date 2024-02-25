أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-2-20 24 في الأسواق والبورصة.. «اعرف الكيلو وصل كام»

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-2-2024 في السوق المحلية، بعد تذبذبها خلال الأيام الماضية، ليسجل السعر اليوم 92 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتصل للمٌستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ120 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيها للكيلو.

وتتغير وتختلف أسعار الفراخ من الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن عن الأسعار التي تصل للمستهلكين، وذلك نظرا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى، وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

سجلت أسعار كيلو البانيه بين 200 و230 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.