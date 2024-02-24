تأجيل محاكمة شيرين عبدالوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر

قررت محكمة جنح الشيخ زايد في أكتوبر، في جلستها التي انعقدت اليوم السبت، بإعادة المرافعة في قضية المطربة شيرين عبد الوهاب، وتأجيل النطق بالحكم لجلسة 2 مارس المقبل، في اتهامها بسب وقذف والتشهير بالمنتج محمد الشاعر، والتي تعد المرة الثانية للتأجيل إذ انعقدت أولى جلساتها في 2 فبراير الجاري.

تفاصيل قضية شيرين عبدالوهاب

وتعود الواقعة للمؤتمر الصحفي الذي قامت فيه المطربة شيرين عبدالوهاب بالسب والقذف للمنتج محمد الشاعر الممثل القانوني لشركة «ذي بيسمنت للإنتاج الفني»، والذي قام برفع دعوى قضائية حملت رقم، 2070 لسنة 2023، وقامت الجهات المختصة بالتحقيقات والتي أثبتت صحة الواقعة وتعدي شيرين عبدالوهاب عليه بالتشهير والسب والقذف.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

وتحيي المطربة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيًا مساء الليلة في بيروت، والتي تعد الحفلة الأولى لها في لبنان بعد غياب فترة طويلة، وكانت شيرين قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان الدهب، والتي تعد أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي من ألحان مدين وكلمات تامر حسين وتوزيع توما.

وشاركت المطربة شيرين عبدالوهاب في الأيام الماضية بحفل الليالي السعودية المصرية بدار الأوبر المصرية والتي شهدت أولى تعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.