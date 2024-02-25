حالة الطقس اليوم.. تحذير مهم لسكان المحافظات من ظاهرتين تبدأ خلال ساعات

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات، إذ يسود طقس مائل إلى الدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل إلى الحرارة على جنوب الصعيد شديد البرودة في الصباح الباكر مع تأثير بعض الظواهر الجوية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وحول حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد الطرق الرئيسية التى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب كثيف يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

كما حذرت الأرصاد الجوية المواطنين أثناء القيادة نظرا لجحب الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، مع تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية ومرضى حساسية العيون لوجود الأتربة العالقة.

وتشهد جميع المحافظات طقس مشمس نهاراً فيما عدا السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية إذ يسود طقس غائم جزئيا.

وتزداد سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وسجلت 34 كيلو متر في الساعة وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر سجلت 38 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة اليوم في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين وبلغت 15 درجة كما سجلت أيضا أقل درجة حرارة للصغرى وبلغت 3 درجات مئوية.

وعن درجات الحرارة في القطاعات جاءت على النحو التالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة