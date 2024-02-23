حالة الطقس اليوم في المحافظات.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار غزيرة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، عودة التقلبات الجوية واضطرابها مرة أخرى، إذ تضرب أمطار غزيرة عدة مناطق متفرقة بمختلف الأقاليم، فضلًا عن نشاط الرياح مما يُزيد الإحساس بالبرودة، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة نسبيًا وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع زيادة البرودة خصوصًا خلال الليل وفي الصباح الباكر.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا في المحافظات، فضلًا عن خريطة سقوط الأمطار، إلى جانب توقعات الطقس في الأيام المقبلة.

الطقس اليوم في المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية، توقعات الطقس اليوم وغدا في المحافظات، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، وجنوب سيناء، أجواء دافئة، بينما تشهد السواحل الشمالية أجواء مائلة للدفء، فيما تسيطر أجواء مائلة للحرارة على أقاليم جنوب الصعيد، يتحول إلى شديد البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الشبورة على الطرق السريعة

وتزداد كثافة الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، ضمن حالة الطقس اليوم وغدا بالمحافظات، خصوصًا في المناطق المؤدية من وإلى الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في مصر فإنّه من المتوقع أن تكون العظمى والصغرى كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 الصغرى 13.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

نوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

الأمطار اليوم في المحافظات

وتضرب أمطار متفاوتة الشدة اليوم، تتراوح بين بسيطة وحتى متوسطة بنسبة حدوث 40% المناطق الآتية:

الصحراء الغربية. أقصى غرب البلاد. جنوب الصعيد. وسط الصعيد. شمال محافظة البحر الأحمر.

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات الطقس في الأيام المقبلة، اضطراب الأحوال الجوية إذ تكون كالآتي:

السبت 25 فبراير.. شبورة مائية على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

الأحد 25 فبراير.. شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا من 4 لـ 9 صباحًا تقريبًا على أغلب الطرق.

الإثنين 26 فبراير.. شبورة مائية على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، نشاط رياح على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 27 فبراير.. شبورة مائية على أغلب الأنحاء.