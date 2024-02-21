حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 مئوية

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتحسن درجات الحرارة، وتسود أجواء دافئة نسبيًا خلال فترات النهار، فيما تتصدر ظاهرة الشبورة المائية المشهد إذ تزداد كثافتها على أغلب الطرق في عدد كبير من المحافظات، وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم في القاهرة الكبرى نحو 22 درجة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، ودرجات الحرارة اليوم في مصر العظمى والصغرى، فضلًا عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، بالإضافة إلى توقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ تسود أجواء مستقرة، وتكون الأحوال الجوية دافئة خلال النهار على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء، بينما تكون مائلة للدفء على مدن السواحل الشمالية، تتحوّل إلى شديدة البرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الشبورة على الطرق السريعة

وتحذر الأرصاد الجوية، من حالة الشبورة على الطرق السريعة، والزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، إذ تشهد اليوم، زيادة في الكثافة خلال الصباح الباكر، خصوصًا في محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم في مصر، فإنّها من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.

حالة الطقس غدا

وفيما يخص حالة الطقس غدا الأربعاء، فإنّه من المتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية، بينما تنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة أنّه من المتوقع استقرار الطقس في الأيام المقبلة، حيث تعتدل درجات الحرارة حتى يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري، بينما تزداد كثافة الشبورة المائية خلال الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا على أغلب المناطق، كما تنشط حالة الرياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.