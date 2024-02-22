حالة الطقس اليوم وغدا في المحافظات.. الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسط زيادة ظاهرتين جويتين تضربان أغلب الأقاليم، فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، موعد سقوط الأمطار مجددًا إذ من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، إذ تسود أجواء دافئة طوال النهار على أغلب الأنحاء، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد فقط، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بحلول المساء ليسود طقس شديد البرودة حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

توقعات الشبورة على الطرق

ومن المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، على أغلب الطرق في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

درجات الحرارة في مصر

وترتفع درجات الحرارة اليوم في مصر نسبيًا كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

حالة الطقس غدا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس غدا الجمعة تشهد عودة سقوط الأمطار التي تكون متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من الصحراء الغربية، وأقصى غرب البلاد، ووسط وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق خلال الصباح الباكر.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات الطقس في الأيام المقبلة، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار أخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينها محافظة الإسكندرية، بنسبة حدوث 30%، فضلًا عن نشاط الرياح، وكثافة الشبورة المائية.

ويعود استقرار الطقس مجددًا خلال الفترة من الأحد 25 وحتى الثلاثاء 27 من شهر فبراير الجاري.