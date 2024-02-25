عاجل.. خلاف بين حسام حسن واتحاد الكرة بسبب مباراة للأهلي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق بأن حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن موعد مباراة الأهلي وإنبي والمقرر إقامته يوم 15 مكن الشهر المقبل خاصة وأن معسكر الفراعنة سيكون يوم 12 من الشهر ذاته.

وقال فايق خلال حديثه ببرنامجه جمهور التالتة : «الجهاز الفني لمنتخب مصر أكدوا بأن لم يحدث أي تفاهم حتى الآن بشأن موعد مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 من الشهر المقبل وإن المعسكر حسب البيان الرسمي يوم 12 ومباراة 15 لم يحدث أي اتفاق بشأنها نهائيا ولكن عامر حسين قال إن حدث توافق بشكل طبيعي ولكن حسب مصادرنا لم يحدث اتفاق نهائيا حتى الآن ولدي معلومات أرفض الكشف عنها لعل وعسى يحدث توافق يكون في مصلحة الجميع».

تفاصيل جلسة جمعت حسام حسن ورابطة الأندية

وكانت هناك جلسة جمعت مسؤولي رابطة الأندية والجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل الاتفاق على بعض الأمور الهامة التي ستصب في مصلحة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وأسفرت على اتفاقية بين الجانبين إلا أن البعض يتحدث عن خلافات بالوقت الحالي بسبب مباراة تأتي بعد موعد معسكر الفراعنة وهي مباراة الأهلي وإنبي ببطولة الدوري.

ومن المقرر أن يكون هناك جلسة أخرى بين حسام حسن واتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل الوصول لاتفاق نهائي بشأن مواعيد المباريات.