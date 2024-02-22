قرار من حسام حسن يعيد 3 محترفين «مستبعدين» لـ منتخب مصر

قرر الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، فتح الباب أمام عودة 3 لاعبين من المصريين المحترفين خارج البلاد، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني خلال شهر مارس القادم، والذي سيخوض فيه الفراعنة «دورة الإمارات» خلال الفترة من 22 لـ 26 مارس رفقة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، وذلك في المهمة الأولى للكابتن حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، بعدما تولى المهمة خلفا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

حسام حسن يعيد 3 محترفين لـ منتخب مصر

واستقر حسام حسن على إعادة 3 محترفين إلى منتخب مصر بعد غيابهم عن بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، والتي خرج منها المنتخب الوطني من الدور الثاني على يد الكونغو الديموقراطية، واللاعبون الثلاثة هم: محمد شريف وسام مرسي وطارق حامد.

ووضع حسام حسن في حساباته لمعسكر مارس المقبل الثلاثي المحترف، الذي كان مستبعدا من قِبل فيتوريا والمكون من: محمد شريف مهاجم فريق الخليج السعودي، ولاعب الوسط سام مرسي، المحترف بفريق إبسويتش تاون الإنجليزي، وأيضا طارق حامد، متوسط ميدان فريق ضمك السعودي، خاصة أن «العميد» سبق وأكد على أن باب المنتخب مفتوحا فقط للاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم داخل الملعب، ومن ضمنهم هذا الثلاثي، رغم قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي.

عودة الثلاثي المحترف لصفوف منتخب مصر

وأكد الكابتن حسام حسن على أنه في حالة استمرار تقديم اللاعبين الثلاثة مستويات قوية مع أنديتهم قبل معسكر منتخب مصر القادم والمقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكونوا بدون شك من ضمن القائمة النهائية للمنتخب.

ويعمل المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في معسكر المنتخب بدولة الإمارات، وذلك قبل تحديد القائمة النهائية التي ستشارك في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، المقرر لهما في شهر يونيو المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.